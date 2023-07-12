Посадовець столичного КП розтратив майже ₴900 тис. бюджетних коштів на фіктивні послуги

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру ексзаступнику директора КП «Плесо» у розтраті коштів під час здійснення закупівель (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2020 року між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений договір про надання комплексних інженерних послуг з паспортизації водного об’єкту, а саме озера Мартишів у Дарницькому районі міста Києва.

У подальшому заступник директора КП, достовірно знаючи, що послуги не надані, підписав акти приймання виконаних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми були перераховані бюджетні кошти.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму близько 570 тис. грн.

Крім того, раніше вказаному посадовцю повідомлено про підозру за фактом вчинення розтрати бюджетних під час закупівлі послуг з паспортизації струмка Віта у Голосіївському районі столиці. Збитки за цим епізодом складають 300 тис. гривень.

На цей час підозрюваний звільнений з посади заступника директора вказаного КП, проте обіймає посаду в іншому комунальному підприємстві.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура