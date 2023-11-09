Посадовця митниці викрито на хабарі за безперешкодне перевезення через кордон $40 тис. незадекларованих коштів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито заступника директора одного з Департаментів Державної митної служби України (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, посадовець запропонував громадянину Грузії, який мав намір перетинати державний кордон України, свою «допомогу» у перевезенні без митного оформлення грошових коштів у розмірі 40 тис. дол. США.

За організацію перевезення незадекларованих коштів через «зелений коридор» посадовець висунув вимогу передати йому 2 тис. дол. США.

Під час одержання неправомірної вигоди посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на трок до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідство триває. Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з працівниками УСР в м. Києві ДСР НПУ. Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури