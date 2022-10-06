Посилка з 1,5 тонни макової соломки під виглядом комбікорму для тварин: повідомлено про підозру трьом харків‘янам (фото)

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом харків‘янам за фактом незаконного придбання, зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах з метою збуту, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 38-річний харків’янин, перебуваючи у Запоріжжі, відправив собі до Харкова посилку — 1,5 тонни нібито комбікорму для тварин.

4 жовтня він приїхав забирати посилку зі своїми двома спільниками — 41 та 42-річними харків’янами. «Комбікорм», який був розфасований у 60 полімерних мішків, чоловіки почали складати у мікроавтобус, але довантажити свій «улов» ділкам не вдалось. Жодного корму там не виявилось, замість цього — 1,5 тонни макової соломки.

Під час подальших слідчих дій правоохоронці також виявили у Харкові підпільний цех на території складського приміщення, де фасували сировину з метою подальшого збуту. Вилучено ще близько 200 кг сировини та спеціальне обладнання.

Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокурорами окружної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються джерела постачання наркотичного засобу та особи, причетні до злочинної схеми.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура