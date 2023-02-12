Повідомлено про підозру лікарці, недбалість якої спричинила тяжкі наслідки для пацієнтки
Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру лікарю однієї із приватних клінік за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року 34-річна потерпіла звернулася до лікаря акушера – гінеколога однієї з приватних клінік на столичній Оболоні.
За результатами обстеження лікар невірно оцінила результати УЗ-дослідження і поставила невірний діагноз, що обумовило виникнення ускладнень з внутрішньою кровотечою та тяжкого шоку, і як результат призвело до тяжких наслідків для пацієнтки.
Висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв’язок між діями медика та тяжкими наслідками для потерпілої.
За вчинене лікарці загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Оболонського УП ГУ НП в м. Києві.
Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.