Керівництво лісгоспу з Київщини організувало незаконну вирубку дерев на суму понад ₴17 млн.

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження відносно керівників комунального лісгоспу на Київщині, які завдали збитків державі на понад 17 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Встановлено, що організував оборудку генеральний директор комунального лісгоспу за попередньою змовою з головним лісничим підприємства та його підлеглим. Вони під виглядом так званої санітарної рубки, незаконно порубали повністю здорові дерева для подальшого продажу деревини комерсантам.

Проведення незаконних рубок стало можливим через неналежне виконання службових обов’язків керівником державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Київської області та одного із керівників Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства. Вони не перевірили фактичну наявність ознак погіршення санітарного стану дерев, відповідно погодили переліки заходів, які включали проведення суцільних санітарних рубок.

Внаслідок незаконних дій вказаних осіб незаконно зрубано понад 2,5 тисячі дерев породи сосна, береза і вільха на території одного з лісництв Київщини. Дії посадовців завдали шкоди навколишньому природному середовищу в розмірі понад 17 млн грн. У ході розслідування для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, на майно підозрюваних накладено арешт.

Лісники обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкції статей передбачать покарання у вигляді позбавлення волі – до 7 років.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

ДБР