Підозрюваний у вбивстві мешканця Миколаєва перебуватиме під вартою без права на заставу

За активної позиції Окружної прокуратури міста Миколаєва судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави для 57-річного жителя міста Миколаєва, який підозрюється в умисному вбивстві та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 115, ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, 25 травня 2024 року близько 23.30 годин підозрюваний, знаходячись поблизу супермаркету «АТБ» у Корабельному районі міста Миколаєва, на ґрунті неприязних відносин, вистрелив у голову 26-річного чоловіка, який від вогнепального поранення загинув на місці події.

У ході санкціонованого судом обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучено 13 набоїв калібру 9-мм.

Досудове розслідування – СВ ВП №3 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області.

За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура