Працівниця банку привласнила майже 400 тисяч гривень з рахунків клієнтів

Зловмисниця підробляла банківські документи та незаконно переказувала гроші клієнтів на підконтрольний рахунок. За такі дії їй загрожує до восьми років за ґратами.

Співробітники кіберполіції Волинської області спільно зі слідчими Володимир-Волинського відділу поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, та із працівниками СБУ регіону, викрили громадянку у привласненні грошей клієнтів фінансової установи, шляхом зловживання службовим становищем.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетна 28-річна місцева жителька — працівниця банку. Жінка переказувала грошові кошти клієнтів банку на спеціально створений нею фіктивний рахунок. У подальшому грошові кошти переводила в готівку.

Від протиправних дій фігурантки потерпіли близько 10 підприємців. За попередніми даними, завдані їм збитки, сягають 370 тисяч гривень.

В оселі зловмисниці правоохоронці, за участі бійців роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції області, провели санкціоновані обшуки.

Фігурантці оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст 366 Кримінального кодексу України.

Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України