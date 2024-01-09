Правоохоронці встановили зловмисників, які викрали з картки 56-річного чоловіка ₴66 000

Поліцейські Відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління встановили правопорушників, які викрали кошти з банківської картки. Проводиться досудове розслідування.

До поліції звернулась дочка 56-річного жителя с. Демівка Чечельницького району з повідомлення про крадіжку коштів із банківської картки її батька. Жінка дізналась, що двоє місцевих жителів вмовили її 11-річного сина надати їм доступ до мобільного телефону дідуся. Надалі за допомогою мобільного банкінгу вони переказали 66 200 гривень на власні банківські картки.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявились 28-річний та 24-річний місцеві жителі.

За фактом крадіжки слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Такий злочин карається ув’язненням до 8 років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області