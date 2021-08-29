Припинено діяльність зловмисників, які виробляли і масово збували підакцизний тютюн через канали в Telegram

СБУ викрила ще один канал масштабного виготовлення і збуту контрафактної підакцизної продукції. В Одесі виявлено прихований цех з виробництва підроблених тютюнових виробів. Готовий товар ділки зберігали на підпільних складах на території регіону.

Під час обшуків у зловмисників виявлено:

підготовлену до збуту продукцію без марок акцизного податку на більше ніж 3,5 млн грн,

понад 3 тонни сировини для виготовлення тютюнових виробів.

Ділки реалізовували оптові партії контрафакту до різних регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів. Своїх клієнтів вони підшукували через спеціально створені платформи у соцмережі «Instagram» та месенджері «Telegram».

Встановлено, що протиправну діяльність організували представники однієї з комерційних структур, яка займається реалізацію тютюну для кальянів.

За оперативними даними, одержані «прибутки» зловмисники виводили у тінь через афілійовані фірми.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до її організації.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ