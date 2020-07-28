Прокуратурою не допущено незаконне звільнення засудженого з Кагарлицької виправної колонії

Київським апеляційним судом задоволено апеляційну скаргу заступника прокурора області та скасовано рішення суду першої інстанції, яким задоволено клопотання держустанови «Кагарлицька виправна колонія № 115» про заміну засудженому покарання більш м’яким.

Так, особу засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України) та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Установлено, що адміністрацію виправної колонії безпідставно скеровано клопотання до суду про заміну засудженому невідбутої частини покарання на більш м’яке у виді виправних робіт, за відсутності об’єктивних даних про його виправлення та відшкодування завданої злочином збитків та моральної шкоди.

Ухвалою суду першої інстанції задоволено вказане клопотання, яка оскаржена прокуратурою.

За результатами судового розгляду в апеляційній інстанції, апеляційну скаргу заступника прокурора області задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відмовлено в заміні засудженому невідбутої частини покарання, яка становить понад 3 роки.

Пресслужба прокуратури Київської області