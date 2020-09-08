Прокуратурою виявлено порушення прав затриманих осіб працівниками Бориспільського відділу поліції

Бориспільською місцевою прокуратурою за результатами перевірки в Бориспільському відділі поліції виявлено порушення вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення під час адміністративного затримання осіб та оформленні поліцейськими протоколів про адміністративне затримання.

Так, виявлено численні випадки порушень прав затриманих осіб на захист, неповідомлення чи несвоєчасного повідомлення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про їх затримання, а також неповідомлення про їх затримання родичів, не ознайомлення з правами та інше.

Допущено факт безпідставного утримання затриманої в адміністративному порядку особи у відділі поліції понад встановлений законом максимальний 3-годинний строк.

Також, керівництвом відділу поліції не вживаються достатні заходи до відновлення роботи кімнати для затриманих при черговій частині, внаслідок чого затримані особи утримуються в службових кабінетах, які для цього не призначені.

Реагуючи на виявлені порушення, начальнику Головного управління Національної поліції в Київській області внесено вказівку, за результатами розгляду якої, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 працівників Бориспільського відділу поліції.

Пресслужба прокуратури Київської області