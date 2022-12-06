Притягнуто до відповідальності керівника медзакладу, який незаконно преміював себе та дружину

Прокурором у суді доведено винуватість керівника одного з медичних закладів Тульчинського району у вчиненні адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).

Встановлено, що впродовж 2020 – 2021 років директор комунального медичного закладу, в умовах реального конфлікту інтересів, підготував 14 наказів про преміювання себе та дружини (співробітниці закладу) на загальну суму 38,6 тис. грн.

Рішенням суду посадовцю призначено штраф, а за результатами розгляду подання прокуратури особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани.

Визнаючи вину та розуміючи неправомірність своїх дій, правопорушник добровільно повертає незаконно отримані кошти в бюджет територіальної громади.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури