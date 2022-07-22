Привласнили нерухомість померлих людей на ₴5, 8 млн. – серед підозрюваних двоє адвокатів та приватний нотаріус

Київською міською прокуратурою та Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру п’ятьом членам організованої злочинної групи, у тому числі двом адвокатам та приватному нотаріусу, за фактами шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості у особливо великих розмірах, підроблення документів та легалізації незаконно отриманих доходів.

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи упродовж декількох років реалізовували протиправний механізм заволодіння об’єктами нерухомості у м. Києві та Київській області, власники яких померли та їхнє майно підлягало передачі у власність територіальної громади як відумерла спадщина.

Заволодіння майном відбувалось шляхом його оформлення у спадщину на підставних або неіснуючих осіб за підробленими документами. Після цього нерухомість виставляли на продаж добросовісним покупцям. Грошові кошти, отримані від продажу майна, учасники злочинної групи привласнювали та розподіляли між собою в залежності від ролі та участі кожного.

У такий спосіб учасники ОЗГ заволоділи правом власності на 5 квартир у Києві та Київській області, а також на частину будинку у м. Буча.

При цьому територіальній громаді міста Києва завдано збитків на суму 3,5 млн гривень, фізичним особам – на суму 2, 3 млн гривень.

У межах провадження повідомлено про підозру п’ятьом особам.

На теперішній час вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Трьох з них оголошено у розшук.

Також до суду скеровано клопотання накладання арешту на майно підозрюваних з метою забезпечення його конфіскації.

Дії учасників ОЗГ кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою); ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі); ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів); ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги); ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією).

Досудове розслідування триває. Проводяться необхідні слідчі та розшукові дії з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути до них причетними.

Кримінальні правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві за матеріалами головного відділу з протидії системним загрозам управління державою УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Національної поліції України.

Київська міська прокуратура