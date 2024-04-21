«Психотропний квест» привів жительку Звягеля до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Звягельської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною у незаконному придбанні, зберіганні в особливо великому розмірі та збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України).

Її засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин скоїла 29-річна жителька Звягеля.

Особливу активність засуджена проявила у січні 2021 року. Через соцмережу жінка налагодила зв’язок з наркодилером, який забезпечував «товаром». Посилки отримувала поштовим зв’язком. Інколи оптову партію розфасовувала на дози, які розкладала у різних місцях.

Геолокацію «закладок» фотографувала та надсилала наркодилеру, від якого отримувала кошти за збут психотропних речовин.

Викрили обвинувачену відразу після одержання чергової посилки, у якій містилося 60 г амфетаміну, що є особливо великим розміром. Крім цього, за інформацією з її власного гаджету, встановлено геолокацію ще декількох «закладок» з психотропною речовиною.

Свою вину у скоєному жінка не визнала та намагалася переконати суд, що не знала про вміст згортків, бо сприйняла такий формат заробітку як своєрідний квест.

Однак таку версію суд розцінив як спробу уникнення кримінальної відповідальності за злочин.

Наразі вирок суду не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури