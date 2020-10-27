Ректора столичного вишу викрито у сприянні незаконному переправленню іноземців до країн ЄС

Київською місцевою прокуратурою № 8 спільно зі слідчими Святошинського УП ГУНП у місті Києві та ГУ СБУ викрито ректора одного із вищих навчальних закладів міста Києва, який сприяв нелегальному транзиту іноземців до країн Євросоюзу (ч. 2 ст. 332 КК України).

Встановлено, що ректор столичного ВНЗ, використовуючи свої можливості, за грошову винагороду видавав іноземним громадянам запрошення на навчання із подальшим отриманням тимчасових посвідок на проживання на території України.

Однак вказані документи використовувалися для подальшого переправлення іноземних громадян до країн Євросоюзу.

Ректора затримано «на гарячому» під час отримання ним грошової винагороди у сумі 3200 доларів США та 3500 грн.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

Київська міська прокуратура