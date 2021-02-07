Різанина на Волині: госпіталізовано трьох родичів та поліцейського

Інцидент трапився в одному із сіл Нововолинської територіальної громади.

Повідомлення про бійку до поліції надійшло близько 21 години. На місце направився наряд групи реагування патрульної поліції.

Прибувши за адресою, співробітники поліції побачили, що один з учасників бійки тримає у руках ножі. На законні вимоги поліцейських припинити протиправні дії чоловік не реагував, натомість почав наносити удари ножами своєму братові та дружині. Також чоловік накинувся з ножами на поліцейських.

У відповідності до ст. 46 Закону України «Про поліцію» правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Внаслідок інциденту обох учасників бійки та дружину одного з братів госпіталізували. Поліцейський отримав ножові поранення. Його також шпиталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Про подію повідомлено співробітників ТУ ДБР у м. Львів.

Сектор комунікації поліції Волинської області