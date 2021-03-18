Росіянин намагався в’їхати в Україну на викраденому у Чехії «Lexus»

Учора ввечері на українсько-угорському кордоні співробітники Держприкордонслужби затримали автомобіль, розшукуваний Інтерполом як викрадений.

Транспортний засіб чеської реєстрації перетинав кордон у пункті пропуску «Тиса».

Під час перевірки документів на легковий автомобіль «Lexus» 2017 року випуску, яким керував 50-річний громадянин Росії, було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерполу. Варто зазначити, що автомобіль як викрадений у Чехії у базу даних був внесений 15 березня, а вже 16 березня ввечері його прикордонники затримали на кордоні з Угорщиною.

Автомобіль та документи на нього передано співробітникам Національної поліції. У діях росіянина вбачають ознаки злочину, передбаченого ст.289 ККУ «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

Загалом з початку року співробітники Держприкордонслужби виявили 11 автівок, які були у міжнародному розшуку.

ДПСУ