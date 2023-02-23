«Шаман» з бригади «Призрак утримував та примушував до безкоштовної праці тероборонівців та цивільних

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Призрак» за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваним у справі є 57-річний харків‘янин, який з 2014 року підтримував сепаратистів та створення «ХНР». Згодом він втік до окупованого Донецька, де будував свою псевдокар‘єру. Серед окупантів його називали «Шаман».

За даними слідства, наприкінці березня минулого року підозрюваний разом з іншими військовими незаконно зайняв житловий будинок з прилеглими господарськими спорудами у с. Вільхівка Харківського району. Окупанти облаштували там «штаб», в якому утримували трьох учасників територіальної оборони та 59-річного цивільного.

«Шаман» бив тероборонівців з метою отримання інформації щодо інших військовослужбовців та керівництва підрозділів територіальної оборони України.

59-річний чоловік намагався втекти, проте окупанти помітили його. За наказом «Шамана» російські військові примусово посадили цивільного в автівку та вивезли до сільської ради с. Веселе Харківського району — там розташовувався ще один «штаб», де окупанти утримували інших полонених та примушували до безкоштовної праці.

Згодом чоловіку таки вдалось втекти від російських загарбників та врятувати своє життя.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура