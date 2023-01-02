Розбещувач прийомної неповнолітньої доньки проведе за ґратами 6,5 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ізмаїльської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Ізмаїльського району у розбещенні 13-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Вироком Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області чоловіка засуджено до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

У судовому засіданні прокурорами доведено, що 43-річний зловмисник протягом тривалого часу, до травня минулого року, будучи напідпитку, за місцем свого проживання, із застосуванням сили та погроз фізичного покарання, систематично вчиняв розпусні дії стосовно своєї прийомної доньки.

Відомості про чоловіка буде включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

За цей злочин Законом передбачено від 5 до 8 років ув’язнення.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури