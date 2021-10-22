Розбій на Волині: зловмисник проведе за гратами 7 років

За вчинення розбою волинянин понад 7 років проведе за ґратами.

Про це інформує прокуратура Волинської області.

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд призначив 36-річному волинянину, визнаному винним у вчиненні низки крадіжок, замахів на крадіжки, а також розбою із проникненням у житло (ч. 3 ст. 185, ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187 КК України), покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.

Слідство довело, що упродовж січня-лютого 2021 року неодноразово судимий громадянин вчинив десять злочинів в обласному центрі Волині та навколишніх селах, обкрадаючи магазини, будинки громадян та підприємства.

Увечері ж 10 лютого 2021 року, проникнувши у будинок у Луцьку та напавши на господаря, зловмисник відкрито заволодів усією наявною в оселі готівкою.

Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали правоохоронці.

Наступних сім років та три місяці волинянин проведе за ґратами. // Волинь UA