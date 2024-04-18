Розбійний напад на салон краси у Святошинському районі столиці – слідчі повідомили зловмиснику про підозру

Погрожуючи працівниці перукарні ножем, зловмисник відібрав у неї три тисячі гривень й втік. Кошти витратив на розваги. Правоохоронці затримали порушника йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

До Святошинського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівниці салону краси, про те, що до приміщення увірвався невідомий чоловік, обличчя якого було сховано під бафом та, погрожуючи ножем, почав вимагати гроші. Забравши у жінки виручку – три тисячі гривень, він втік. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу та орієнтував усі наряди на пошуки зловмисника.

Працівники управління карного розшуку главку поліції спільно з оперативниками Святошинського управління поліції та аналітиками кримінального аналізу встановили особу зловмисника. Ним виявися раніше не судимий уродженець Херсону, 1999 року народження, який проживає на території Київської області. Під час обшуку за місцем його мешкання поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність чоловіка до вчинення розбійного нападу.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва