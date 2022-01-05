Розкрадання майже ₴3 млн. під час ремонту доріг – на Буковині викрито підрядника та двох інженерів з технагляду

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури викрито підрядника та двох інженерів з технічного нагляду на привласненні бюджетних коштів, підробленні офіційного документа та його використанні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, підрядник за попередньою змовою з інженерами технічного нагляду незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт доріг у гірському районі. Вони привласнили майже 3 млн грн.

У рамках досудового розслідування здійснено ряд санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Вилучено речові докази та документи.

Наразі викритим особам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ в Чернівецькій області та управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури