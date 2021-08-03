СБУ повернула в Мінінфраструктури Державний реєстр моряків, який раніше захопили рейдери

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Вони повернули його з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс для корупційних схем. Двом зловмисникам уже повідомлено про підозру.

Наразі іде робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі «Електронний кабінет моряка» працюватиме у повному обсязі.

Про це заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.

«Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб», ‒ підкреслив Ілля Вітюк.

За словами кіберфахівця, СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, а й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.

«Таким чином, СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по $3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми у майбутньому», ‒ резюмував Ілля Вітюк.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ викрила і заблокувала масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку.

Викриття злочинної схеми оформлення документів моряків і повернення реєстру в управління держави проводилось кіберфахівцями Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури, Міністерством цифрової трансформації, а також за сприяння Виконавчого комітету Національної ради реформ.

СБУ