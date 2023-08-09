СБУ запевняє, що звільнення «Паші-мерседеса» з-під варти під заставу в ₴33 млн. не вплине на «справедливий розгляд справи»

Наразі суд наклав на митрополита низку обов’язків. Зокрема, носити електронний браслет, не залишати с. Вороньків та утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

“Днями за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя) внесено заставу у розмірі 33,3 млн грн, через що його звільнено з-під варти, як це передбачає попереднє рішення Солом’янського районного суду м. Києва. Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді”, – йдеться в повідомленні.

Спецслужба наголосила, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою.

Наразі суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров’я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

Також СБУ повідомила, що на даний час розслідування у кримінальному провадженні стосовно Павла (Лебідя) завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Нагадаємо, 7 серпня митрополит УПЦ МП Павло вийшов з-під варти під заставу в 33 млн гривень. За словами його адвоката, гроші на заставу зібрали парафіяни.