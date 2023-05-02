СБУ запобігла нелегальному вивезенню в Іран двигунів до військово-транспортних літаків

Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення за межі України авіаційних комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю.

У ході комплексних заходів у Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу.

Встановлено, що українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. дол.

«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.

Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили оборудку і заблокували її.

За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.

За оперативною інформацією, двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств. Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу. Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.

Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України