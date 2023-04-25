СБУ затримала корегувальника, який «наводив» російські артудари по військових об’єктах на Донеччині

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Служба безпеки викрила ще одного поплічника рф під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області.

Зловмисником виявився мешканець Білозерського району, який у липні минулого року дистанційно вийшов на окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

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Він збирав для загарбників інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Бахмутському напрямку.

Особливо ворога цікавили розвіддані щодо розташування радіолокаційних станцій українських військ.

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Крім того, фігурант передавав загарбникам координати базування українських військових на території регіону.

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Потім за його «наводкою» рашисти здійснювали артилерійські обстріли військових об’єктів.

Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ворожого розвідувального завдання.

Як встановили кіберфахівці Служби безпеки, комунікацію з агресором він підтримував через «зв’язкового» – представника створеної окупантами «міліції лнр». За його вказівками колаборант виходив на місцевість і збирав розвіддані, які потім передавав ворогу з детальним описом розташування військових об’єктів та прилеглої території, нанесенням точок геолокації, через месенджер в одній із популярних соцмереж.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і ноутбук, які він використовував для листування з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

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