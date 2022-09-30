СБУ затримала зрадника в деокупованому Вовчанську, який допомагав рашистам захопити місто

За даними слідства, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Чиж», від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

У березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував самовільно обійняти цю посаду. Зрадник «злив» росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що мешкають у місті.

Також він забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

До того ж «Чиж» разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф у центрі міста.

Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує 15-річний строк позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України