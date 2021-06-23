Серійного ґвалтівника, який орудував на території Голосіївського району столиці, засуджено до 10 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох (ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, підшукував молодих жінок, які були схожі між собою за зовнішніми ознаками.

Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував 2 потерпілих, іншим 3 жінкам вдалося вирватися із рук ґвалтівника.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаних злочинів та наполіг на максимальному покаранні, попри те, що сам обвинувачений своєї вини не визнав.

Погоджуючись із доводами прокурора, Голосіївський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у інкримінованих злочинах та призначив йому максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУ НП у м. Києві.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Пресслужба Київської міської прокуратури