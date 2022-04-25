Скандал із мільйонними преміями на Одеському припортовому заводі: голову і двох членів правління заводу відсторонили

Члени наглядової ради заводу отримали інформацію про відповідну виплату зі ЗМІ.

Наглядова рада Одеського припортового заводу прийняла рішення відсторонити голову та двох членів правління від виконання обов’язків після того, як вони оформили собі 7 млн грн премій під час воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті заводу.

«Члени наглядової ради одноголосно вважають неприпустимими дії менеджменту, у результаті яких підприємство в умовах браку ліквідності втрачає грошові кошти у великому розмірі у вигляді премій ТОП-менеджменту», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що оскільки ані наглядова рада в цілому, ані її комітети не погоджували та не розглядали рішення про призначення премій, за нього несуть персональну відповідальність відповідні посадові особи товариства.

«Саме тому сьогодні на позачерговому засіданні наглядова рада ухвалила рішення відсторонити від виконання службових обов’язків в.о голови правління та двох членів правління, яким такі виплати були здійснені», — зазначається у зверненні наглядової ради.

Також зазначається, що члени наглядової ради отримали інформацію про відповідну виплату зі ЗМІ, оскільки чинне законодавство передбачає подання лише квартальних звітів менеджменту до органу управління.

Наглядова рада закликала керівництво повернути гроші і пообіцяла провести аудит.

Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, цього року ОПЗ загалом мав заробити 107 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, тимчасовий керівник Одеського припортового заводу разом із призупиненням трудових угод з більшістю співробітників через військовий стан виписав собі та двом членам правління 7 млн грн премій.

Найбільше хімічне підприємство України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) – через війну потрапив під консервацію. Майже всі працівники відправлені в безстрокові відпустки.

На території залишаються тільки співробітники, що забезпечують охорону заводу і певні системи інфраструктури. // УНІАН