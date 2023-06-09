Смерть чоловіка у медзакладі: прокуратура оскаржила виправдувальний вирок щодо лікаря

У березні 2023 року Калуський міськрайонний суд виправдав лікаря-анестезіолога Калуської ЦРЛ, якого обвинувачували у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2014 року у приймальне відділення лікарні був доставлений машиною центру екстреної допомоги пацієнт з діагнозом «набряк Квінке». Пацієнта оглянув черговий терапевт, який встановив попередній діагноз: «гострий набряк невиясненої етіології». У зв’язку з погіршенням стану здоров’я пацієнта госпіталізували у відділення анестезіології та інтенсивної терапії, а після огляду черговим лікарем-анестезіологом констатовано діагноз: «гострий набряк гортані невідомої етіології внаслідок отруєння невідомої етіології».

У ході проведення досудового розслідування було встановлено недоліки під час надання медичної допомоги. Вони свідчать про неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником та недбале ставлення до них. Внаслідок недооцінки лікарем-анестезіологом важкості стану хворого наступила клінічна смерть потерпілого.

Не погоджуючись із виправдальним рішенням суду, Калуська окружна прокуратура подала апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного суду з вимогою скасування вироку суду та засудження лікаря за ч. 1 ст. 140 КК України до визначеного санкцією статті покарання.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора та скасував рішення Калуського міськрайонного суду, призначивши новий судовий розгляд справи.

Івано-Франківська обласна прокуратура