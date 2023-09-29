Смерть немовляти через неналежне обстеження та лікування – на Житомирщині повідомлено про підозру лікарю

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру лікарю педіатричного відділення однієї з територіальних комунальних лікарень області.

Йому інкриміновано неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки малолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, у січні 2021 року під час тимчасового виконання ним обов’язків завідувача відділенням до медичного закладу доставили 11-місячну дитину з легеневим захворюванням.

Немовляті призначили лікування без проведення обов’язкової лабораторної діагностики та електрокардіографічних досліджень.

Також через недбале ставлення до своїх обов’язків лікар порушив затверджений локальний протокол лікування дітей з пневмонією.

Відсутність контролю за динамікою біохімічних аналізів крові та іншими показниками призвело до погіршення загального стану дитини. Унаслідок цього на восьмий день перебування у лікарні вона померла.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратур