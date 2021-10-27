Смертельное ДТП в Харькове: дочь погибшего записала видеообращение с просьбой о помощи адвокатов

Дочь погибшего 58-летнего водителя Chevrolet в ночном ДТП в Харькове записала видеообращение.

Девушка просит помощи адвокатов и говорит, что 16-летний парень «чувствует свою безнаказанность».

“Сейчас ми с братом находимся около морга, где лежит мой папа. А вместо этого в нашей семье сегодня планировалась очень радостная дата, очень долгожданная, особенно для папы, как для отца его детей. Но увы, сложилось, как сложилось. Мой папа лежит здесь, только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребята, мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. И людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его, я прошу вас, объявитесь. Не надо бояться, страшно не это, страшно жить потом с тем, что вы не сделаете сейчас”, — сказала девушка.