Співробітниця поштового відділенння розтратила півмільйона гривень, що призначалися на соціальні виплати та пенсії

Поліцейські розслідують факт розтрати коштів співробітницею одного з відділень поштового зв’язку в Чернігівському районі. Гроші призначалися на соціальні виплати та пенсії місцевих мешканців.

Нещодавно до Чернігівського райуправління поліції надійшла заява про те, що під час ревізії в одному з поштових відділень виявлено зникнення з рахунків майже 500 тисяч гривень.

В ході подальшої перевірки поліцейські з’ясували, що одна з працівниць відділення безпідставно провела більше сотні банківських транзакцій. Маючи безперешкодний доступ до робочих фінансових інструментів, жінка впродовж двох днів перерахувала на невідомі банківські рахунки майже півмільйона гривень.

Поліцейським викрита зловмисниця повідомила, що в такий спосіб намагалася скористатися чужими грошима як «стартовим капіталом». Нещодавно вона зацікавилася в одному з месенджерів пропозицією швидко заробити гроші в онлайн-режимі. Претендент мав купувати віртуальні товари через Інтернет, щоб згодом нібито «перепродати з прибутком».

Щоразу онлайн-роботодавець вимагав збільшення внесеної суми, однак жінка не мала власних заощаджень. Тож вирішила скористатися грошима на рахунках, до яких мала доступ на роботі.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем скоєне в умовах воєнного або надзвичайного стану). Максимальне покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області