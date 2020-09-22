Справу одного з учасників ОЗГ, які підірвали автомобільний міст під час окупації, передано до суду

Луганська обласна прокуратура направила до суду кримінальне провадження стосовно одного з учасників організованої злочинної групи, який обвинувачується у вчиненні диверсії, участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, на початку окупації мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ – так званої армії «Юго-Востока» створив та очолив стійку злочинну групу. До неї увійшли ще троє мешканців Донецької області. Учасники угруповання мали на меті здійснення мінування та підриву важливих об’єктів інфраструктури.

У середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку та підірвали автомобільний міст між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’янське Бахмутського району

Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів та шахтної підривної машинки.

Під час досудового розслідування судово-психіатричною експертизою встановлено, що підозрюваний на даний час є неосудним, у зв’язку з чим до нього застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до медзакладу з надання психіатричної допомоги. Після виходу із зазначеного хворобливого стану чоловік буде направлений у розпорядження судово-слідчих органів.

Водночас варто зазначити, що на момент вчинення злочинів психічними захворюваннями особа не страждала.

Організатора злочинного угруповання та ще двох учасників оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури