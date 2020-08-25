Столичні поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на мешканку Київщини

Зловмисник затягнув жінку у покинуту будівлю, побив її та забрав особисті речі. Крики жінки про допомогу почули охоронці, який втрутились у ситуацію та викликали на місце правоохоронців.

До столичної поліції від охоронця надійшло повідомлення про те, що під час обходу території спеціалізованого медичного закладу на вулиці Кирилівській у покинутій будівлі він виявив чоловіка, який бив жінку. На виклик негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці встановили, що жінка поверталась додому вздовж лісопаркової зони та до неї ззаду накинувся незнайомець, штовхнув її на землю та почав бити ногами. Потім правопорушник затягнув її до покинутої будівлі, де продовжив бити підручними предметами, а після забрав гроші й мобільний телефон.

Потерпілу з різними тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу, а 50-річного місцевого мешканця поліцейські затримали на місці. Як з’ясувалося, що чоловік перебуває в розшуку за вчинення раніше скоєного грабежу на території столиці.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до семи років позбавлення волі. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розлідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва