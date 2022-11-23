Столичних митників викрито у вимаганні хабарів за безперешкодне розмитнення товарів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито начальника та керівника підрозділу одного з митних постів Київської митниці Держмитслужби на систематичному вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, митники вимагали у директора підприємства – імпортера неправомірну вигоду. За це вони обіцяли безперешкодне розмитнення контейнеру з товаром, що ввозився на територію України. Загалом посадовці митниці одержали 1750 доларів США.

Наразі їм повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Досудове розслідування здійснюється ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора