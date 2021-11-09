Суд дав два роки львів’янину, який вкусив поліцейського

Данило Карпов напав на патрульного під час затримання

Залізничний районний суд ув’язнив львів’янина за напад на поліцейського. Данило Карпов під час конфлікту з патрульним вкусив його за плече. За це він отримав понад два роки реального терміну у тюрмі.

Як вказано у вироку суду, інцидент трапився 4 липня о 21:00 на вул. Роксоляни у Львові. Патрульних на місце викликала матір Данила Карпова. Патрульні приїхали на виклик громадянки і почали спілкуватися з її сином Карповим, який перебував у нетверезому стані. Під час спілкування з інспектором поліції Карпов почав грубо висловлюватись до нього і матюкатись. Коли патрульні спробували затримати порушника, він вкусив одного з них у плече.

Патрульний поліцейський після інциденту пройшов експертизу, яка виявила у нього на плечі садно – це вважається легким тілесним ушкодженням. Таким чином Данила Карпова звинуватили в умисному нанесенні поліцейському побоїв.

2 листопада цю справу розглянула суддя Галина Пилип’юк. Під час засідання суду Данило Карпов визнав свою провину і заявив, що діяв під впливом алкоголю. // zaxid.net