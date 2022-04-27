Судитимуть членів злочинної організації, які виготовляли наркотики та психотропи

У межах розслідування проведено 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання і реєстрації учасників угруповання та в трьох лабораторіях. Вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить понад 1,5 мільйона гривень.

Слідчі поліції Києва спільно із співробітниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну організацію, яка займалась збутом небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. До складу наркоугруповання входило 12 осіб.

Як розповів заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва Микола Мазуров, правоохоронці провели 46 санкціонованих обшуків за місцем проживання і реєстрації фігурантів та в трьох лабораторіях:

«Під час обшуків нами виявлено понад сто кілограмів готових до незаконного збуту психотропних речовин: амфетамін, МDMA, PVP та наркотичного засобу метадон, п’ять тон прекурсорів, лабораторне обладнання, грошові кошти у сумі 300 тисяч доларів США, 30 тисяч євро та 20 тисяч гривень. За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків становить понад півтора мільйона гривень».

Наразі стосовно організатора угруповання слідчі скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження, розпочатого за ч. 1, 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313 — викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням та ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 306 — використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів Кримінального кодексу України до Солом’янського районного суду міста Києва.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва