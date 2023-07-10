Судитимуть 8 членів злочинного угруповання, які нелегально переправляли ухилянтів через держкордон

Поліція завершила розслідування у справі щодо організації каналу нелегального переправлення чоловіків через держкордон України:

В лютому цього року співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно зі слідчими Ужгородського районного управління та прикордонниками, заблокували функціонування на території області каналу з переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинного угруповання є житель Берегова, який вже фігурував у справах щодо нелегальної міграції. До схеми він залучив ще шістьох закарпатців та одного вихідця з Луганщини. Більшість з них вже раніше судимі за наркозлочини, незаконні заволодіння транспортними засобами та злочини у сфері довкілля.

Фігурантів було затримано за силової підтримки бійців КОРД, під час спроби переправити чергову групу втікачів у кількості 11 осіб. Переправлення вони проводили в межах «зеленого кордону» з Угорщиною, в обхід офіційних пунктів пропуску. Сума грошових коштів, яку обвинувачені мали виручити, складає 50 тисяч доларів США.

Станом на сьогодні слідчі, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, вже завершили досудове розслідування та сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Обвинуваченим інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області