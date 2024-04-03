Судитимуть двох окупантів, які викрали, побили й зґвалтували матір двох дітей на Запоріжжі

Під час окупації Токмакської громади в травні 2022 року двоє російських військових вночі увірвалися в будинок 26-річної жінки.

Погрожуючи автоматами, вони поставили її на коліна, обмотали руки скотчем, заклеїли рот, побили та вивезли за межі села на вогневі позиції російської артилерії. ЇЇ маленькі діти в цей час спали в сусідній кімнаті та нічого не чули. Їх матір же зґвалтували й викинули неподалік в лісосмузі.

Слідчі Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань зібрали достатньо доказів і встановили особи злочинців. Це – 37-річний та 21-річний військові 19-ї мотострілецької дивізії 503-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил рф з Краснодарського краю.

В грудні 2023 за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора їм було повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням під час війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України).

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт щодо фігурантів до суду. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України