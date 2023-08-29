Судитимуть глухівчанина, який сворював дублікати сторінок у соцмережі та виманював у «друзів» кошти

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвиунвальний акт стосовно 30-річного глухівчанина, який створював дублікати сторінок у соцмережах та ошукував довірливих громадян по всій Україні.

Нагадуємо, що підозрюваний у соціальній мережі «Facebook» підшукував облікові записи переважно військовослужбовців Збройних Сил України, копіював їх фото, анкетні дані та створював дублікати сторінок. У подальшому, діючи від імені дійсного власника, надсилав повідомлення особам з числа «друзів» з проханням позичити кошти. При цьому просив йому перерахувати невеликі суми коштів – від 500 грн до 2 тис. грн. У такий спосіб чоловік ошукав 22 осіб на 30 тис. грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно) КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено слідчими СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура