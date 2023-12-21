Судитимуть російського агента, який «зливав» ворогу дані про посадових осіб військових навчальних закладів Харкова

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 53-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України), а також за фактом незаконного придбання та зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що харківʼянин, який працював на посаді завідувача господарством господарської дільниці механічного відділу державного підприємства, контактував зі своїм давнім знайомим, більш відомим як один із гауляйтерів Харківщини.

Товариш обвинуваченого вже встиг попрацювати в окупованому м. Луганськ на посаді «заступника начальника відділення з розкриття злочинів проти особи карного розшуку жовтневого ру мвс лнр». Згодом він вступив до лав спеціального загону швидкого реагування «Рысь» федеральної служби військ національної гвардії рф, головним завданням якого була участь у бойових діях, направлених на окупацію м. Харкова.

Протягом 2022 року харківʼянин збирав і передавав своєму другу через месенджер «Телеграм» інформацію щодо об’єктів із зазначенням їх територіальної прив’язки, на яких перебувають військовослужбовці ЗСУ, а також відслідковував місця ураження ракетних обстрілів по місту.

Крім того, він готував інформацію щодо певних посадових осіб військових навчальних закладів м. Харкова як «кандидатів» для вербування російськими спецслужбами.

У червні цього року правоохоронці викрили зрадника.

Під час обшуку у квартирі харківʼянина виявлено близько пів тисячі патронів, які він незаконно придбав та зберігав.

Нині він перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Московському районному суді м. Харкова.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Довідково: раніше за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури гауляйтеру було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі вирішується питання про додаткову кваліфікацію.

Харківська обласна прокуратура