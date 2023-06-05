Судитимуть російського окупанта, який грабував та позбавляв волі мешканців Київщини, погрожуючи зброєю

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно стрілка 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений у березні 2022 року під час тимчасової окупації села Богданівка Броварського району Київської області разом з іншими військовими збройних сил рф проводив обшуки в домівках місцевих жителів.

Залякуючи зброєю, окупант виганяв людей, які намагалися заховатися від них у підвалах та погребах, на вулицю і позбавляв їх волі.

Крім того, обвинувачений увірвався до будинку 64-річного чоловіка та, погрожуючи застосувати зброю, привласнив два мобільні телефони і всі заощадження потерпілого – понад 163 тис грн.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора