Судитимуть волинянина, який пустив за кермо п’яного підлітка, що призвело до загибелі двох людей

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про здійснення 39-річним жителем Ковеля допуску до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного сп’яніння і не має права на керування, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження та заподіяло загибель кількох осіб (ст. 287 КК України).

Удень 06 березня 2022 року нетверезий чоловік пустив за кермо власного автомобіля марки «Skoda Octavia A5» свого 17-річного сина, який також перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Юнак, який не мав навіть посвідчення водія, на автодорозі поблизу села Старі Кошари Ковельського району не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання автомобіля.

У результаті ДТП 38-річний та 27-річний пасажири авто загинули, а 28-річний – отримав травми.

Оцінку діям ковельчанина надасть суд.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури