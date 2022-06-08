Так званому «міністру юстиції «днр» повідомлено про підозру у колаборації з окупантами

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ МВС України в Донецькій області у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямовану на підтримку держави-агресора в якості так званого «міністра юстиції донецької народної республіки» (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді так званого «міністра юстиції донецької народної республіки», з метою формування у громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, думки щодо законності органів, створених окупаційною адміністрацією держави-агресора, здійснював публічні виступи щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи були здійснені підозрюваним на території тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області — м. Маріуполь, м. Волноваха, смт Нікольське та смт Мангуш.

Також фейковий міністр брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі, а також у підписанні угоди про співпрацю між «міністерством юстиції днр» та міністерством юстиції рф у травні цього року.

Додатково: до жовтня 2014 року підозрюваний служив начальником управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління МВС у Донецькій області. Звільнений з органів МВС України 02 жовтня 2014 року.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за матеріалами ДВБ НП України.

Київська міська прокуратура