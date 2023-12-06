Тюремні строки отримали ще троє колаборантів, які працювали на рашистів під час окупації східних областей України

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще троє колаборантів, які співпрацювали з агресором у тимчасово захопленій Луганщині та протягом окупації частини Харківської області.

Співробітники СБУ затримали їх у результаті комплексних заходів на сході України.

За матеріалами СБУ суд призначив їм від 5 до 11 років тюрми.

🔹 Так, на Харківщині:

колаборантом виявився 52-річний мешканець Балаклії, який підтримав загарбників одразу після початку повномасштабного вторгнення росії.

У період захоплення міста він проводив телефонний зв’язок до приміщень місцевих окупаційних органів країни-агресора.

Також він організовував трансляцію пропагандистських радіоканалів рф на території міста через мережу гучномовців на інфраструктурних будівлях.

Після звільнення Балаклії зловмисник намагався переховуватись від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Ще одна колаборантка – мешканка Куп’янського району, яка у період захоплення громади добровільно очолила окупаційний «центр надання соціальних послуг».

На цій «посаді» вона організовувала роздачу прихильникам рашизму так званої «гумдопомоги» з країни-агресора.

До складу «гумпакета» обов’язково входила пропагандистська газета росії «Харьков Z», яка заперечувала збройну агресію рф та виправдовувала злочини загарбників.

🔹 У Луганській області:

тюремний строк одержав ексчиновник однієї з комунальних установ області, який у квітні 2022 року погодився очолити підрозділ «пенсійного фонду лнр у Новопсковському районі».

У лавах загарбників він зустрічався з місцевими підприємцями та закликав їх наповнювати окупаційний бюджет через сплату «пенсійних зборів» до казни рф.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли він приховано прибув до Києва як вимушений переселенець і намагався «легалізуватись» під виглядом волонтера.

Служба безпеки України