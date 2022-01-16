У Берегові затримали чоловіка, який намагався продати вогнепальну зброю

Сьогодні, 16 січня, поліцейські Берегова розкрили злочин, що стосується незаконного збуту вогнепальної зброї.

Йдеться про протиправні дії 38-річного берегівця, який намагався реалізувати карабін. Як встановили поліцейські, чоловік домовився про зустріч зі своїм знайомим на околиці міста і там хотів продати йому зброю за обумовлену суму – 15 тисяч гривень.

У порядку статті 208 КПК України чоловіка затримали під час продажу товару. Гроші та карабін поліцейські вилучили. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

У ході слідства поліцейські встановлять походження зброї. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання про повідомлення берегівцю про підозру у вчиненні злочину та обрання йому запобіжного заходу.

Поліція Закарпатської області