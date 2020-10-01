У Чернігові іноземця затримали за розповсюдження порнографії та спробу підкупити поліцейського

Громадянин однієї із сусідніх держав місяць тому перетнув кордон України та відразу потрапив в поле зору працівників поліції. На «рахунку» літнього чоловіка – поширення інформації порнографічного характеру, а згодом – надання хабаря правоохоронцю.

До Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Чернігівській області. Підполковник поліції повідомив про те, що одержав пропозицію надання неправомірної вигоди від особи, яка обґрунтовано підозрюється у злочинній діяльності.

Потенційним хабародавцем виявився 63-річний іноземець, який нещодавно оселився на території Чернігівської області. За одержаною інформацією, зловмисник через соціальні мережі знайомився з неповнолітніми дівчатами з метою розбещення та надання ними сексуальних послуг за матеріальну винагороду. Також він поширював в Інтернеті інформацію порнографічного характеру. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст.301 Кримінального кодексу України.

У своїх діях зловмисник зізнався правоохоронцям і добровільно віддав мобільний телефон, за допомогою якого поширював порнографію та спілкувався з неповнолітніми.

Однак після він навідався до службового кабінету посадовця поліції Чернігівщини та пообіцяв тисячу доларів США за припинення документування його злочинних дій.

На передачі першої частини від обіцяної суми – 500 доларів США – іноземець був затриманий працівниками внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчими поліції Чернігівської області, під процесуальним керівництвом прокуратури.

За надання службовій особі неправомірної вигоди зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. На теперішній час він затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції, за процесуального керівництва прокуратури області, готують йому вручення підозри.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України