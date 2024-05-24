У Чорноморську затримали чоловіка, який поранив ножем знайомого

Давні образи, які чоловіки тримали один на одного, стали приводом для сварки, в ході якої один вдарив іншого ножем. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі.

Про подію, що сталася кілька днів тому вдень у середмісті, поліцейським повідомили лікарі, які прибули на місце за викликом очевидця. Медики госпіталізували 56-річного потерпілого з проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.

Поліцейські встановили, що в той день він зустрівся біля магазину з давнім знайомим 53-х років, і обидва чоловіки почали згадувати старі образи. Зав’язалася сварка, яка переросла у бійку. В ході сутички молодший за віком чоловік дістав з кишені ніж та вдарив ним старшого товариша у живіт.

Зловмисник з місця скоєння злочину втік. Але за лічені години оперативники територіального підрозділу поліції розшукали його на одній із вулиць Чорноморська. У скоєному чоловік зізнався.

«Ми затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та, зібравши достатньо доказів, під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Відповідно до ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває», – зазначив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Андрій Коротченко.

Одеське районне управління поліції № 2