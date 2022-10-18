У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 13-річного хлопчика (фото, відео)

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства дитини причетний 59-річний місцевий житель.

У серпні 2022 року в одному з будинків у Чечелівському районі міста Дніпра правоохоронці виявили тіло дитини з вогнепальним та ножовими пораненнями. У розслідуванні злочину були задіяні слідчі слідчого управління та працівники Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, а також кримінальної поліції Дніпровського РУП.

Як повідомив начальник управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області Ростислав Горбач, близько двох місяців поліцейські ретельно збирали речові докази та вивчали їх. «Було встановлено, що зловмисник ретельно готувався до скоєння вбивства. Для цього підібрав автомобіль, встановив підроблені номерні знаки та активно використовував засоби маскування. Попри це, поліцейським вдалося вийти на слід підозрюваного» – розповів він.

17 жовтня було проведено одночасні санкціоновані обшуки за місцем мешкання, у гаражі та інших приміщеннях, які належать фігуранту та його родичам. Обшуки проводились за участі кінологів зі службовими собаками та силової підтримки поліцейських полку поліції особливого призначення. В результаті правоохоронці вилучили гранати, понад 200 патронів, 9 пістолетів та понад 20 ножів. Також були виявлені автомобіль, перука, накладні вуса та борода, які чоловік використовував для маскування. Ці та інші речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження. Окрім цього, поліцейські вилучили гранати та пістолети у двох членів родини фігуранта. Наразі троє чоловіків затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

17 жовтня за узгодженням з Дніпропетровською обласною прокуратурою 59-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Ще двом чоловікам повідомили про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП